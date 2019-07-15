Отставку “прославившегося” районного главы Иркутской области приняли в местной думе
15 июля, 18:21ОбществоФото: mil.ru
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Депутаты Нижнеудинского района Иркутской области приняли отставку главы местной администрации Сергея Худоногова, который во время паводка поручил коммунальщикам устранять последствия стихии на своем участке в приоритетном порядке.
Покинуть пост он решил по собственному желанию, сообщает 15 июля газета «Известия».
Из 19 депутатов двое отсутствовали, 14 проголосовали за отставку Худоногова, а еще трое - воздержались.
С требованием его увольнения ранее выступал вице-премьер РФ Виталий Мутко. Этому предшествовал скандал со спасением его дома и участка, когда помощи ждали и другие жители района. Против Худоногова возбудили уголовное дело за превышение полномочий.
Выборы нового районного главы состоятся не раньше зимы. До этого момента исполнять его обязанности будет заместитель мэра Александр Архангельский.
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