Отставку “прославившегося” районного главы Иркутской области приняли в местной думе

Из 19 депутатов двое отсутствовали, 14 проголосовали за отставку Худоногова, а еще трое - воздержались.

С требованием его увольнения ранее выступал вице-премьер РФ Виталий Мутко. Этому предшествовал скандал со спасением его дома и участка, когда помощи ждали и другие жители района. Против Худоногова возбудили уголовное дело за превышение полномочий.