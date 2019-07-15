Опубликованы фамилии погибших в ДТП с автобусом в Башкирии

Сегодня, 15 июля, у журналистов появилась возможность узнать фамилии шестерых погибших в страшном ДТП с участием пассажирского автобуса в Аургазинском районе Башкирии. Подробности сообщил портал Life.ru.

При этом, по их информации, точно известен возраст четверых погибших. Детей среди них нет.

Гарифулина А. (1966 года рождения), Исламов Г. (1991 года рождения), Садреева А., Сутормин Б. (1995 года рождения), Тимофеев Е. (1987 года рождения), Юсупов И.

Напомним, ДТП произошло вчера примерно в 22.00. В автобусе ехали 39 пассажиров. Шесть человек погибли на месте, 14 госпитализированы с различными травмами. Самому тяжелому пациенту сделана операция, пока врачи воздерживаются от прогнозов.

Тела погибших находятся в Бюро судмедэкспертизы в Уфе. После проведения необходимых экспертиз их выдадут родным.

Водитель автобуса задержан. Известно, что на его счету 18 административных нарушений, причем большинство – за превышение скорости.