Опубликованы фамилии погибших в ДТП с автобусом в Башкирии
Самому молодому из разбившихся насмерть пассажиров было 24 года.
Сегодня, 15 июля, у журналистов появилась возможность узнать фамилии шестерых погибших в страшном ДТП с участием пассажирского автобуса в Аургазинском районе Башкирии. Подробности сообщил портал Life.ru.
При этом, по их информации, точно известен возраст четверых погибших. Детей среди них нет.
- Гарифулина А. (1966 года рождения),
- Исламов Г. (1991 года рождения),
- Садреева А.,
- Сутормин Б. (1995 года рождения),
- Тимофеев Е. (1987 года рождения),
- Юсупов И.
Напомним, ДТП произошло вчера примерно в 22.00. В автобусе ехали 39 пассажиров. Шесть человек погибли на месте, 14 госпитализированы с различными травмами. Самому тяжелому пациенту сделана операция, пока врачи воздерживаются от прогнозов.
Тела погибших находятся в Бюро судмедэкспертизы в Уфе. После проведения необходимых экспертиз их выдадут родным.
Водитель автобуса задержан. Известно, что на его счету 18 административных нарушений, причем большинство – за превышение скорости.
Медиакорсеть выражает соболезнования близким погибших и следит за ситуацией.