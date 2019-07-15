На Алтае нашли емкость с прахом ветерана ВОВ

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В водах реки Чумыш Алтайского края близ поселка Тальменка 13 июля местные жители обнаружили урну, внутри которой находился прах ветерана ВОВ.
Покойным оказался умерший в ноябре 2018 года Дольницын Евгений Федорович, информирует газета «Известия».
Сообщается, что родился он в 1918 году в Алтайском крае. После окончания ВОВ был уволен в запас. Умерший ветеран при жизни удостоился многих орденов и медалей.
Находка была передана сотрудникам полиции.
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