Миллион рублей спустя 6 лет: Уфимский суд признал врача виновным

Пострадавшей во время операции выплатят компенсацию морального вреда.

Напомним, акушер-гинеколог приступила к операции без изучения анамнеза больной. В результате некачественно проведенного вмешательства у пациентки наступили тяжелые осложнения, вызвавшие потерю репродуктивной функции и повреждение внутренних органов.

По заключению специалистов, ей был причинен тяжкий вред здоровью, позже она перенесла еще несколько операций, длительное время находилась на лечении.

Приговором суда акушер-гинеколог была признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности), и пострадавшая в судебном порядке потребовала от перинатального центра выплатить ей денежную компенсацию.