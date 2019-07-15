Миллион рублей спустя 6 лет: Уфимский суд признал врача виновным
Требования женщины, которой в апреле 2013 года была проведена операция в Республиканском перинатальном центре, поддержала Прокуратура Ленинского района Уфы.
Пострадавшей во время операции выплатят компенсацию морального вреда.
Напомним, акушер-гинеколог приступила к операции без изучения анамнеза больной. В результате некачественно проведенного вмешательства у пациентки наступили тяжелые осложнения, вызвавшие потерю репродуктивной функции и повреждение внутренних органов.
По заключению специалистов, ей был причинен тяжкий вред здоровью, позже она перенесла еще несколько операций, длительное время находилась на лечении.
Приговором суда акушер-гинеколог была признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности), и пострадавшая в судебном порядке потребовала от перинатального центра выплатить ей денежную компенсацию.
Прокуратура сочла данные требования обоснованными. Суд взыскал с ответчика в пользу 37-летней женщины расходы на лечение и компенсацию морального вреда в общей сумме свыше 1,1 млн. рублей.