Мэра обяжут принять меры: Прокуратура Уфы обратилась в суд

"Находить восток и юг, рисовать квадрат и круг" детям микрорайона «Кузнецовский затон» приходится в школе соседнего микрорайона, куда они вынуждены ходить из-за отсутствия рядом образовательного учреждения.

С 2017 года городской администрацией застройщикам предоставлено 37 земельных участков для строительства многоквартирных домов, выдано 53 разрешения на их строительство и 9 разрешений на ввод в эксплуатацию.

При этом планировочной документацией на территории микрорайона «Кузнецовский затон» предусмотрено строительство двух школ на 2,6 тыс. обучающихся и четырех детских садов на 750 воспитанников. Однако, меры по проведению изыскательских работ, выделению земельных участков, разработке проектно-сметной документации и строительству образовательных учреждений не предпринято.

Прокуратура города обратилась в Кировский районный суд г. Уфы с требованием обязать столичную администрацию в течение двух лет с даты вступления решения суда в законную силу устранить нарушения и построить дошкольные и школьные образовательные учреждения в микрорайоне «Кузнецовский затон» в соответствии с утвержденной планировочной документацией.

Ход и результаты рассмотрения Кировским районным судом г. Уфы искового заявления находится на контроле прокуратуры.

Остается вопрос, почему нужно тянуть еще два года с вопросом, который необходимо было решать уже к 2017 году.