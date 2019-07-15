Макеты детей могут появиться у пешеходных переходов возле уфимских школ
15 июля, 12:41ОбществоЛилия КлюковскаяФото: pixabay.com
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Пилотный проект планируют запустить к началу учебного года.
Совместный проект уфимского отделения «Единой России» и Управления ГИБДД по РБ возможно привлечет внимание водителей. Установленные макеты фигур детей из композита должны повысить чувство ответственности, считают разработчики проекта.
Стоит заметить, что предполагается установка макетов детей в одежде по сезону (в весенней и зимней одежде) со светоотражающими элементами.
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Школа №4 по ул. Ахметова, 304 в Уфе
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Школа №46 по ул. Ахметова, 320 в Уфе
В пилотном варианте будет изготовлено четыре фигуры, которые установят перед пешеходными переходами средних школ №№ 4 и 46 по улице Ахметова в Уфе.
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