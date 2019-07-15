Макеты детей могут появиться у пешеходных переходов возле уфимских школ

Совместный проект уфимского отделения «Единой России» и Управления ГИБДД по РБ возможно привлечет внимание водителей. Установленные макеты фигур детей из композита должны повысить чувство ответственности, считают разработчики проекта.

Стоит заметить, что предполагается установка макетов детей в одежде по сезону (в весенней и зимней одежде) со светоотражающими элементами.

Школа №4 по ул. Ахметова, 304 в Уфе

Школа №46 по ул. Ахметова, 320 в Уфе