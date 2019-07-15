Mail.ru Group: говорить о сделке между «Яндекс.Такси» и «Везёт» еще рано

Руководство Mail.ru Group своего согласия на проведение сделки пока не дало. Об этом информирует RNS.

В интернет-холдинге пояснили, что при заключении договора о выдаче конвертируемого займа одним из условий является право вето Mail.ru Group на отчуждение главных активов группы компаний «Везёт». Для закрытия сделки ее участникам нужно получить письменное согласие от IT-компании.

На сегодняшний день Mail.ru Group такого согласия еще не дала. Соглашение между «Яндекс.Такси» и «Везёт» остается в стадии рассмотрения. Таким образом, выпущенный анонс о покупке софта и колл-центров одним перевозчиком у другого является преждевременным.