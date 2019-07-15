Фото: pxhere.com
Mail.ru Group: говорить о сделке между «Яндекс.Такси» и «Везёт» еще рано
15 июля, 16:02Общество
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Представители интернет-холдинга Mail.ru Group назвали преждевременным анонс покупки «Яндекс.Такси» софта и колл-центров агрегатора такси «Везёт».
Руководство Mail.ru Group своего согласия на проведение сделки пока не дало. Об этом информирует RNS.
В интернет-холдинге пояснили, что при заключении договора о выдаче конвертируемого займа одним из условий является право вето Mail.ru Group на отчуждение главных активов группы компаний «Везёт». Для закрытия сделки ее участникам нужно получить письменное согласие от IT-компании.
На сегодняшний день Mail.ru Group такого согласия еще не дала. Соглашение между «Яндекс.Такси» и «Везёт» остается в стадии рассмотрения. Таким образом, выпущенный анонс о покупке софта и колл-центров одним перевозчиком у другого является преждевременным.
Ни «Яндекс.Такси», ни «Везёт» на просьбу журналистов прокомментировать сложившуюся ситуацию пока не ответили.
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