Фото: pxhere.com
Экспорт из Германии в Россию вырос на 130 миллионов евро
15 июля, 19:14Общество
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В 2018 году объем поставок компаний из ФРГ увеличился на 130 миллионов.
Он составил 25,9 миллиарда, пишет RT. Экспортные показатели говорят о развитии конъюнктуры в России.
Показатель экспорта стал расти в 2017 году, это особенно стало заметно на фоне данных за 2014 год, когда началась «война санкций».
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