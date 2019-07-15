Фото: pxhere.com
Бизнесмен Эмин Агаларов выкупил журнал ОК
15 июля, 16:03Общество
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В пятницу состоялась сделка по покупке вице-президентом Crocus Group Эмином Агаларовым журнала ОК.
Ранее популярное глянцевое издание и одноименный сайт принадлежали главе медиагруппы ACMG и владельцу российского Forbes Магомеду Мусаеву. Об этом информирует RNS.
Сделка между Агаларовым и Мусаевым должна быть завершена не позднее чем через месяц. Журнал и сайт станут частью активов медиахолдинга «ЖАРА». Последний состоит из медиаактивов предпринимателя Эмина Агаларова.
В начале 2018 года Агаларов приобрел эфирную радиостанцию Best FM и переформатировал ее в радио «Жара». В состав активов бизнесмена также входит одноименный неэфирный телеканал и музыкальный лейбл.
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