Бизнесмен Эмин Агаларов выкупил журнал ОК

Ранее популярное глянцевое издание и одноименный сайт принадлежали главе медиагруппы ACMG и владельцу российского Forbes Магомеду Мусаеву. Об этом информирует RNS.

Сделка между Агаларовым и Мусаевым должна быть завершена не позднее чем через месяц. Журнал и сайт станут частью активов медиахолдинга «ЖАРА». Последний состоит из медиаактивов предпринимателя Эмина Агаларова.