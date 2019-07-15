Абитуриентам в Прикаме дадут дополнительные баллы за сдачу ГТО

Как сообщает издание properm.ru , при поступлении в 2019 году баллы будут начисляться после предъявления значка ГТО.

Отмечается, что призеры Олимпийский, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр могут поступить в ВУЗы без соответствующих испытаний в случае, если они выбирают профиль, связанный с физкультурой и спортом. На непрофильных факультетах могут дать по 10 баллов.