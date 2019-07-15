Абитуриентам в Прикаме дадут дополнительные баллы за сдачу ГТО
Высшие учебные заведения Пермского края объявили, что абитуриенты, которые принимали участие в сдаче нормативов ГТО, получат от 1 до 5 дополнительных баллов при поступлении. Самую большую «надбавку» за спортивные достижения готовы сделать в НИУ ВШЭ и Чайковском институте физической культуры и спорта.
Как сообщает издание properm.ru, при поступлении в 2019 году баллы будут начисляться после предъявления значка ГТО.
В частности, в акции участвуют: Чайковский государственный институт физической культуры (5 баллов), Пермский филиал Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (до 5 баллов), Пермская государственная фармацевтическая академия (2 балла), Пермский государственный национальный исследовательский университет 1 балл), Пермский национальный исследовательский политехнический университет (1 балл), Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет (1 балл), Пермский государственный институт культуры (1 балл), Пермская государственный аграрно-технологический университет имени академика Д.Н. Прянишникова (1 балл), Пермский государственный медицинский университет имени академика Е.А. Вагнера (1 балл), Пермский военный институт войск национальной гвардии Российской Федерации (1 балл).
Отмечается, что призеры Олимпийский, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр могут поступить в ВУЗы без соответствующих испытаний в случае, если они выбирают профиль, связанный с физкультурой и спортом. На непрофильных факультетах могут дать по 10 баллов.