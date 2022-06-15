В минздраве Башкирии не исключили нехватку препаратов для анализов из-за санкций

В минздраве Башкирии не исключили нехватку препаратов для анализов из-за санкций
В минздраве Башкирии не исключили нехватку препаратов для анализов из-за санкций
Вчера, 16:46ОбществоИрина ДеревянчукФото: 1MI
О перебоях в поставках реагентов и о рисках нехватки препаратов для лабораторных исследования минздрав рассказал изданию РБК Уфа 15 июня.

Как сообщается в материале РБК Уфа часть, причем не самая маленькая, реагентов для проведения разного рода лабораторных исследований поставлялась в Россию и соответственно в Башкирию из «недружественных» стран. Причем проблемы уже были зафиксированы, так приводятся данные минздрава о том что перебои с импортными реагентами для анализов уже наблюдались в конце первого квартала текущего года, сейчас же ситуация стабилизировалась и поставки идут в штатном режиме, однако лаборатории которые занимаются клинической диагностикой, могут в будущем столкнуться и с нехваткой тех или иных реагентов.

Сообщается, что доля импортных препаратов для проведения анализов в Башкирии составляет 75-80%, около 65% импорта поставляют как раз таки из недружественных стран. Однако все не так страшно как может показаться на первый взгляд — в минздраве изданию сообщили, что в государственных лабораториях оборудование можно настроить на использование других типов реагентов.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 110-58-85 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы