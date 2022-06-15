В Брянской области ранили четырех человек при обстреле села

В Брянской области ранили четырех человек при обстреле села
В Брянской области ранили четырех человек при обстреле села
Вчера, 22:30ОбществоФото: Pixabay
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что из-за обстрела села Займище городского округа Клинцы пострадали четыре человека.

Он отметил, что в связи с обстрелом повреждено несколько жилых домов. Ранены четыре человека, пишет RT.

На месте происшествия работают оперативные службы.

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