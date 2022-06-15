Стало известно, кто стал исполняющим обязанности главного тренера ФК «Уфа»

Стало известно, кто стал исполняющим обязанности главного тренера ФК «Уфа»
Стало известно, кто стал исполняющим обязанности главного тренера ФК «Уфа»
Вчера, 13:44ОбществоАзамат Нухов
О том, кто будет исполнять обязанности главного тренера сообщили сегодня в футбольном клубе

Исполняющим обязанности главного тренера футбольного клуба «Уфа» назначен Сергей Томаров. Об этом сегодня сообщили в футбольном клубе.

Сообщается, что к подготовке команды к соревнованиям Томаров приступит на первом учебно-тренировочном сборе команды в Аше. Наряду с Томаровым в тренерский штаб также вошли Николай Сафрониди, Артур Шайбеков и тренер по вратарям Ринат Камалов.

По информации из открытых источников, ранее Сергей Томаров уже входил в состав тренерского штаба клуба. Более того спортсмен уже успел побывать в роди исполняющего обязанности главного тренера — в мае 2016 года. В июне 2018 года в качестве главного тренера возглавил клуб, однако уже в ноябре подал в отставку.

Напомним, в конце мая этого года стало известно об уходе с должности главного тренера футбольного клуба Алексея Стукалова. Как сообщили в пресс-службе «Уфы», трудовой договор стороны расторгли по обоюдному согласию.

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