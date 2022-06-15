Стало известно, кто стал исполняющим обязанности главного тренера ФК «Уфа»

О том, кто будет исполнять обязанности главного тренера сообщили сегодня в футбольном клубе

Исполняющим обязанности главного тренера футбольного клуба «Уфа» назначен Сергей Томаров. Об этом сегодня сообщили в футбольном клубе. Сообщается, что к подготовке команды к соревнованиям Томаров приступит на первом учебно-тренировочном сборе команды в Аше. Наряду с Томаровым в тренерский штаб также вошли Николай Сафрониди, Артур Шайбеков и тренер по вратарям Ринат Камалов. По информации из открытых источников, ранее Сергей Томаров уже входил в состав тренерского штаба клуба. Более того спортсмен уже успел побывать в роди исполняющего обязанности главного тренера — в мае 2016 года. В июне 2018 года в качестве главного тренера возглавил клуб, однако уже в ноябре подал в отставку. Напомним, в конце мая этого года стало известно об уходе с должности главного тренера футбольного клуба Алексея Стукалова. Как сообщили в пресс-службе «Уфы», трудовой договор стороны расторгли по обоюдному согласию.

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