СК Башкирии проводит проверку по факту нападения собаки на 4-летнюю девочку

СК Башкирии проводит проверку по факту нападения собаки на 4-летнюю девочку
СК Башкирии проводит проверку по факту нападения собаки на 4-летнюю девочку
Вчера, 15:38ОбществоЭлина СайфрановаФото: 1MI
Инцидент произошел еще 13 июня, девочка в Благоварском районе Башкирии. Напала на девочку предположительно соседская собака.

Следственный комитет Башкирии начал проверку по факту нападения собаки на 4-летнего ребенка в Благоворском районе. По предварительным данным ведомства, девочка зашла во двор дома в деревне Топоринка и подверглась нападению животного. На данный момент девочка находится в больнице.

Ранее сообщалось, что напала на ребенка привитая от бешенства домашняя собака.

Так, СК установит обстоятельства произошедшего, опросит пострадавшего ребенка, очевидцев. По результатам проверки следователи примут процессуальное решение.

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