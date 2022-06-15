СК Башкирии проводит проверку по факту нападения собаки на 4-летнюю девочку

Следственный комитет Башкирии начал проверку по факту нападения собаки на 4-летнего ребенка в Благоворском районе. По предварительным данным ведомства, девочка зашла во двор дома в деревне Топоринка и подверглась нападению животного. На данный момент девочка находится в больнице.
Ранее сообщалось, что напала на ребенка привитая от бешенства домашняя собака.
Так, СК установит обстоятельства произошедшего, опросит пострадавшего ребенка, очевидцев. По результатам проверки следователи примут процессуальное решение.