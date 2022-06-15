РАСО сотрудничает с бизнес-омбудсменом Москвы Татьяной Минеевой

РАСО сотрудничает с бизнес-омбудсменом Москвы Татьяной Минеевой
РАСО сотрудничает с бизнес-омбудсменом Москвы Татьяной Минеевой
Сегодня, 01:11ОбществоФото: raso.ru
РАСО и уполномоченный по защите прав предпринимателей Москвы Татьяна Минеева договорились о сотрудничестве, направленном на повышение продуктивности взаимодействия бизнесменов столицы, москвичей и правительства.

Соответствующее соглашение было подписано на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме Татьяной Минеевой и первым вице-президентом РАСО Олегом Полетаевым, пишет vostokmedia.com.

Обе стороны будут развивать сотрудничество в ряде направлений. В планах осуществлять мониторинг и изучать коммуникационные проблемы в бизнесе, а также распространять лучшие практики управления отношениями с разными группами стейкхолдеров. Кроме того, планируется заниматься экспертизой действующих и разрабатываемых нормативно-правовых актов московского правительства, которые связаны с правами бизнесменов и применением инструментов публичных коммуникаций и медиации, чтобы урегулировать возникающие проблемы.

Отмечается, что опорными комитетами РАСО, которые первыми будут включаться в данную работу, в том числе делегировать своих представителей в консультативные органы при уполномоченном по защите прав предпринимателей Москвы Татьяне Минеевой, станут комитет по public affairs и по коммуникациям юридического рынка.

В первый день работы Петербургского международного экономического форума, 15 июня, во второй раз прошло расширенное заседание инвестиционного совета. В нем участвовала Татьяна Минеева.

Федеральным бизнес-омбудсменом Борисом Титовым ранее был проведен мониторинг бизнеса. Он продемонстрировал, что санкционное давление ощущают на себе более 84% бизнесменов из более чем 43 тысяч опрошенных. В опросе принимали участие управляющие и владельцы компаний.

На заседании обсуждались вопросы вовлечения предпринимательства в процессы технологического развития РФ и импортозамещения, стимулирования частных инвестиций в стратегии технологического и индустриального лидерства страны, трансфера технологий, импортозамещения, а также предложения и механизмы участия бизнеса.

Инвестиционный совет представляет собой часть экосистемы уполномоченного по защите прав предпринимателей в столице. Он включает в себя 87 представителей московских отделений общероссийских объединений бизнесменов, общественных организаций из сферы защиты прав и законных интересов бизнесменов, а также основателей и руководителей организаций, которые активно ведут инвестиционную деятельность. Члены совета подготовили свыше 15 инициатив. Они направлены на улучшение условий работы инвесторов.

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