Путин наградил пилотов из Башкирии, спасших самолет от катастрофы

Экипаж ТУ-134, принадлежащий авиакомпании «Башкирские авиалинии», потерял один двигатель, но смог посадить самолет. Авиаинцидент произошел 23 августа 1996 года при вылете из Анапы. При взлете левый двигатель самолета разрушился из-за столкновения со стаей птиц. Самолет начал падать в море. Командир экипажа Владимир Быдла принял решение о посадке, в противном случае воздушное судно упало бы в море. Пилоты смогли развернуть и посадить самолет с полными топливными баками так аккуратно, что никто из пассажиров не понял, что произошло. Никто из 57 пассажиров и семи членов экипажа не пострадал.
Впоследствии расследовавшая инцидент комиссия признала действия башкирских летчиков правильными. Авиакомпания объявила им «благодарность за мужество и высокое профессиональное мастерство, проявленное в сложных ситуациях». Их подвиг так и остался малоизвестным.
Второй пилот Константин Бузанов, штурман Салават Хабиров, и бортмеханик Пётр Филипов награждены за мужество и высокий профессионализм, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях, говорится в указе. Их командира Владимира Быдлы уже нет в живых орден ему присвоен посмертно.