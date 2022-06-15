Путин наградил пилотов из Башкирии, спасших самолет от катастрофы

Путин наградил пилотов из Башкирии, спасших самолет от катастрофы
Путин наградил пилотов из Башкирии, спасших самолет от катастрофы
Вчера, 17:42ОбществоНаталья БалыковаФото: 1mediainvest.ru
Награду они получили спустя 26 лет после авиаинцидента, командир экипажа — посмертно.

Экипаж ТУ-134, принадлежащий авиакомпании «Башкирские авиалинии», потерял один двигатель, но смог посадить самолет. Авиаинцидент произошел 23 августа 1996 года при вылете из Анапы. При взлете левый двигатель самолета разрушился из-за столкновения со стаей птиц. Самолет начал падать в море. Командир экипажа Владимир Быдла принял решение о посадке, в противном случае воздушное судно упало бы в море. Пилоты смогли развернуть и посадить самолет с полными топливными баками так аккуратно, что никто из пассажиров не понял, что произошло. Никто из 57 пассажиров и семи членов экипажа не пострадал.

Впоследствии расследовавшая инцидент комиссия признала действия башкирских летчиков правильными. Авиакомпания объявила им «благодарность за мужество и высокое профессиональное мастерство, проявленное в сложных ситуациях». Их подвиг так и остался малоизвестным.

Второй пилот Константин Бузанов, штурман Салават Хабиров, и бортмеханик Пётр Филипов награждены за мужество и высокий профессионализм, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях, говорится в указе. Их командира Владимира Быдлы уже нет в живых орден ему присвоен посмертно.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 110-58-85 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы