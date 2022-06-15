Пермская ЦБК вместе с партнерами проводит лекции о раздельном сборе отходов

Пермская ЦБК вместе с партнерами проводит лекции о раздельном сборе отходов
Пермская ЦБК вместе с партнерами проводит лекции о раздельном сборе отходов
Вчера, 14:19Общество
В Перми группа предприятий «ПЦБК» ежегодно устраивает мероприятия по экопросвещению населения. Их тема – рациональное использование ресурсов и раздельный сбор отходов. Курс проходит в рамках реализации проекта «Экодесант».

За пять лет Пермская целлюлозно-бумажная компания наладила сотрудничество более чем с 600 организаций, среди которых ПАО «Сбербанк» в Прикамье, где активисты установили экопаки под макулатуру. На днях сотрудники банка и их дети посетили лекцию и мастер-класс, организованные представителями ПЦБК, а в конце июня их ожидает экскурсия на современное производство компании. Об этом пишет properm.ru.

Проведение лекций и уроков о пользе раздельного сбора отходов – важная часть проекта «Экодесант». Подобные мероприятия волонтеры организуют в учебных заведениях Прикамья, в компаниях-партнерах, на мероприятиях всех уровней. В акциях участвуют пермяки всех возрастов – от детей до представителей старшего поколения.

Координатор «Экодесанта» Мария Гилева рассказала, что проект реализуют уже в 13 регионах РФ – от Москвы до Забайкалья. За время его существования пермяки собрали в экобоксы ПЦБК более 308 тонн макулатуры. Благодаря идее экобоксов все больше полезного сырья отправляется на вторичную переработку, а не оседает на полигонах.

Кстати, сегодня экобоксы ПЦБК под макулатуру установлены во многих учреждениях образования и культуры, в офисах компаний и, конечно, в подъездах жилых домов. А с сентября 2021 года предприятие размещает контейнеры для раздельного сбора отходов на придомовых территориях, чтобы еще больше горожан могли задействовать свои знания в области экологической культуры.

Как сообщил коммерческий директор ПЦБК, руководитель проекта «Экодесант» Игорь Синицын, в городе имеется уже более 50 уличных контейнеров для раздельного сбора отходов. Они есть в Мотовилихинском, Орджоникидзевском, Кировском и Ленинском районах. К 2023 году вырастет и число партнеров проекта среди организаций: ожидается, что их станет около тысячи. Кроме того, к юбилею Перми на придомовых территориях города будет установлено 300 контейнеров для сбора макулатуры.

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