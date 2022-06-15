Пермская ЦБК вместе с партнерами проводит лекции о раздельном сборе отходов

Как сообщил коммерческий директор ПЦБК, руководитель проекта «Экодесант» Игорь Синицын, в городе имеется уже более 50 уличных контейнеров для раздельного сбора отходов. Они есть в Мотовилихинском, Орджоникидзевском, Кировском и Ленинском районах. К 2023 году вырастет и число партнеров проекта среди организаций: ожидается, что их станет около тысячи. Кроме того, к юбилею Перми на придомовых территориях города будет установлено 300 контейнеров для сбора макулатуры.