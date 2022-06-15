Минтранс Башкирии расторг контракт на авиаперелет гостей инвестсабантуя «Зауралье»

Минтранс Башкирии расторг контракт на авиаперелет гостей инвестсабантуя «Зауралье»
Минтранс Башкирии расторг контракт на авиаперелет гостей инвестсабантуя «Зауралье»
Вчера, 10:45ОбществоНаталья БалыковаФото: сайт инвестсабантуя "Зауралье"
Стороны заключили соглашение о том, что не имеют претензий друг к другу, следует из материалов портала госзакупок.

Документ подписали замглавы республиканского Минтранса Руслан Гарипов и гендиректор компании-поставщика «Скайкоптер» Дмитрий Котов. В соглашении о расторжении контракта отмечается, что услуги по контракту не оказывались, оно вступило в силу с 6 июня.

Как сообщал Mkset, заключенный в последний день мая договор касался предоставления Минтрансу транспортных услуги по обеспечению авиаперелета по маршруту Москва — Магнитогорск — Москва. Закупка проводилась у единственного поставщика. Контракт был заключен в соответствии с распоряжением главы Башкирии №РГ-52 «О проведении Всероссийского инвестиционного сабантуя «Зауралье-2022», подписанным 9 марта, следует из материалов портала госзакупок.

Стоимость услуг составила 26,4 млн рублей. Согласно условиям контракта, зарегистрированное в Ленинградской области ООО «Скайкоптер» должен был предоставить два воздушных судна: со 100 пассажирскими креслами и с шестью. Пассажиров должны были обслуживать бортпроводники, во время полета им нужно было предоставить питание.

Компания-авиаперевозчик учреждена в июне 2020 года. У нее единственный учредитель — Дмитрий Котов, он же управляет обществом. За все время деятельности «Скайкоптер» заключил три госконтракта на общую сумму 60,9 млн рублей, все — с Минтрансом Башкирии. Два контракта уже исполнены — компания перевозили официальную делегацию Башкирии на самолете по маршруту Уфа — Волгоград — Уфа, а также организовала перелет для нее перелет по маршруту Уфа — Нукус — Самарканд — Ташкент — Уфа. Эти два контракта заключили в апреле и мае, они исполнены. Перелет в Волгоград обошелся бюджету в 14,6 млн рублей, в Узбекистан — в 19,9 млн.

Четвертый Всероссийский инвестиционный сабантуй «Зауралье-2022» проходил в Сибае со 2 по 4 июня. Организаторы предусмотрели горячее питание для его гостей. Так, республиканское Минторговли республики заключило с местным ООО «Торатау сервис» договор на проведение двух кофе-брейков на 1000 и 1100 человек, делового обеда на 1100 гостей, двух деловых ужинов на 250 и 800 человек и официального приема от имени главы Башкирии на 200 гостей. Общая стоимость этого контракта составила 7 млн рублей. Еще один договор получило уфимское ООО «Бар», которое должно было организовать кофе-брейк и обед на 600 человек. Эти контракты находятся в процессе исполнения, ООО «Торатау» ранее перечислили аванс в размере 2,1 млн рублей.

В начале июня Минтранс Башкирии также отказался от авиаперелета в Санкт-Петербург и обратно (предположительно — на Санкт-Петербургский международный форум, который пройдет с 15 по 18 июня). Эти услуги обошлись бы бюджету в 16 млн рублей — на эту сумму планировалось арендовать 10-местный самолет с экипажем. Уже после отмены закупки министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности республики Маргарита Болычева заявила, что башкирская делегация полетит на ПМЭФ обычными рейсовыми самолетами.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 110-58-85 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы