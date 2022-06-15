Минтранс Башкирии расторг контракт на авиаперелет гостей инвестсабантуя «Зауралье»

Стороны заключили соглашение о том, что не имеют претензий друг к другу, следует из материалов портала госзакупок.

Документ подписали замглавы республиканского Минтранса Руслан Гарипов и гендиректор компании-поставщика «Скайкоптер» Дмитрий Котов. В соглашении о расторжении контракта отмечается, что услуги по контракту не оказывались, оно вступило в силу с 6 июня. Как сообщал Mkset, заключенный в последний день мая договор касался предоставления Минтрансу транспортных услуги по обеспечению авиаперелета по маршруту Москва — Магнитогорск — Москва. Закупка проводилась у единственного поставщика. Контракт был заключен в соответствии с распоряжением главы Башкирии №РГ-52 «О проведении Всероссийского инвестиционного сабантуя «Зауралье-2022», подписанным 9 марта, следует из материалов портала госзакупок. Стоимость услуг составила 26,4 млн рублей. Согласно условиям контракта, зарегистрированное в Ленинградской области ООО «Скайкоптер» должен был предоставить два воздушных судна: со 100 пассажирскими креслами и с шестью. Пассажиров должны были обслуживать бортпроводники, во время полета им нужно было предоставить питание. Компания-авиаперевозчик учреждена в июне 2020 года. У нее единственный учредитель — Дмитрий Котов, он же управляет обществом. За все время деятельности «Скайкоптер» заключил три госконтракта на общую сумму 60,9 млн рублей, все — с Минтрансом Башкирии. Два контракта уже исполнены — компания перевозили официальную делегацию Башкирии на самолете по маршруту Уфа — Волгоград — Уфа, а также организовала перелет для нее перелет по маршруту Уфа — Нукус — Самарканд — Ташкент — Уфа. Эти два контракта заключили в апреле и мае, они исполнены. Перелет в Волгоград обошелся бюджету в 14,6 млн рублей, в Узбекистан — в 19,9 млн. Четвертый Всероссийский инвестиционный сабантуй «Зауралье-2022» проходил в Сибае со 2 по 4 июня. Организаторы предусмотрели горячее питание для его гостей. Так, республиканское Минторговли республики заключило с местным ООО «Торатау сервис» договор на проведение двух кофе-брейков на 1000 и 1100 человек, делового обеда на 1100 гостей, двух деловых ужинов на 250 и 800 человек и официального приема от имени главы Башкирии на 200 гостей. Общая стоимость этого контракта составила 7 млн рублей. Еще один договор получило уфимское ООО «Бар», которое должно было организовать кофе-брейк и обед на 600 человек. Эти контракты находятся в процессе исполнения, ООО «Торатау» ранее перечислили аванс в размере 2,1 млн рублей. В начале июня Минтранс Башкирии также отказался от авиаперелета в Санкт-Петербург и обратно (предположительно — на Санкт-Петербургский международный форум, который пройдет с 15 по 18 июня). Эти услуги обошлись бы бюджету в 16 млн рублей — на эту сумму планировалось арендовать 10-местный самолет с экипажем. Уже после отмены закупки министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности республики Маргарита Болычева заявила, что башкирская делегация полетит на ПМЭФ обычными рейсовыми самолетами.

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