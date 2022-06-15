«Место встречи VK» на ПМЭФ открыли Саша Спилберг и Николай Дуксин

В ходе беседы на тему развития музыкальной индустрии директор VK по музыкальным сервисам Николай Дуксин отметил широкие возможности площадки ВКонтакте для коммуникаций творческих людей и пользователей: «Тренды надо задавать, а не стараться им следовать. Артистам надо быть собой, делать классный контент — это и будет основной движок. Благодаря сервисам VK огромное количество творческих людей стали популярными — например, Баста и Скриптонит. Кстати, VK — действительно место встречи: например, со Скриптонитом мы познакомились в личных сообщениях ВКонтакте».