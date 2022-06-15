Четверо полицейских подрались отмечая повышение по службе в кафе «Черная кошка» в Уфе

Однако остальные силовики, которых собственно и обвинил в нанесении побоев тот самый коллега, с его версией категорически не согласны, так как по их версии и драки то никакой не было, имело место лишь выяснение отношений. Они же полагают, что на конфликт коллегу побудило желание «получить должность одного из полицейских», на которых и написал заявление полицейский, которого на мероприятие никто из компании отмечающих не приглашал.