Антироссийские санкции вредят американскому фермерству

Россия сегодня считается ведущим мировым экспортером удобрений. Постановления Вашингтона запрещают их поставки в США. В этой стране тоже производятся удобрения, но внутренних объемов недостаточно. Кроме того, существенно повышается стоимость топлива. Эти обстоятельства представляют угрозу для существования фермерства в Соединенных Штатах.