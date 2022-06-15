Антироссийские санкции вредят американскому фермерству

Антироссийские санкции вредят американскому фермерству
Антироссийские санкции вредят американскому фермерству
Вчера, 20:53ОбществоФото: pxhere.com
Санкционная политика США, направленная против РФ, подвергает опасности местное фермерство. Такое мнение высказал обозреватель издания The American Conservative Кевин Столкин.

Как сообщают «Народные Новости», политическая стратегия Белого дома нацелена на противостояние с Россией. Это порождает проблемы для всех предпринимателей США, в особенности, фермеров.

Россия сегодня считается ведущим мировым экспортером удобрений. Постановления Вашингтона запрещают их поставки в США. В этой стране тоже производятся удобрения, но внутренних объемов недостаточно. Кроме того, существенно повышается стоимость топлива. Эти обстоятельства представляют угрозу для существования фермерства в Соединенных Штатах.

По мнению журналиста, 2024–2025 годы станут ключевыми для отрасли. Есть вероятность, что большая часть фермеров разорится, если Белый дом не изменит свою политику.

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