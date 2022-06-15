Антироссийские санкции вредят американскому фермерству

Как сообщают «Народные Новости», политическая стратегия Белого дома нацелена на противостояние с Россией. Это порождает проблемы для всех предпринимателей США, в особенности, фермеров.
Россия сегодня считается ведущим мировым экспортером удобрений. Постановления Вашингтона запрещают их поставки в США. В этой стране тоже производятся удобрения, но внутренних объемов недостаточно. Кроме того, существенно повышается стоимость топлива. Эти обстоятельства представляют угрозу для существования фермерства в Соединенных Штатах.
По мнению журналиста, 2024–2025 годы станут ключевыми для отрасли. Есть вероятность, что большая часть фермеров разорится, если Белый дом не изменит свою политику.