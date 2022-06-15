«20 главных событий России за 20 лет»: Каким стал Сочи после Олимпиады

«20 главных событий России за 20 лет»: Каким стал Сочи после Олимпиады
«20 главных событий России за 20 лет»: Каким стал Сочи после Олимпиады
Вчера, 17:52Общество
Необходимая историческая рефлексия, помогающая обществу осознать себя.

Холдинг 1MI, при поддержке Автономной некоммерческой организации "Институт развития Интернета", представляет национальный проект «20 главных событий России за 20 лет». Социологи, журналисты и политические аналитики выясняют, какие эпизоды современной истории больше всего сказались на жизни молодого поколения. Ключевые вопросы исследования задаются участникам фокус-групп по всей стране. Респондентами выступают граждане от 18 до 35 лет.

Олимпийские Игры в Сочи – это одно из самых грандиозных событий последних 20 лет. Россия показала, что способна, несмотря на экономические кризисы и сложные условия горного юга страны, подготовиться к проведению мероприятия мирового уровня.

Результатом Олимпиады в Сочи стал не только триумф Российских атлетов непосредственно на играх, но и мощный толчок развитию спорта в стране. Игры дали мощную волну интереса к спорту и физкультуре у молодежи. Кроме того, Олимпиада оставила Сочи несколько суперсовременных спортивных объектов.

Так лыжно-биатлонный комплекс «Лаура», санная трасса и батутный комплекс «Русские горки» стали основой для подготовки российских спортсменов и местом проведения международных соревнований.

Тренировочные ледовые арены заняли юные спортсмены из образовательного центра «Сириус», который был создан рядом с Олимпийским парком.

В арене «Айсберг» теперь проходят соревнования по фигурному катанию, керлингу, конькобежному спорту, а так же тренируется сборная России, работают детские секции.

«Адлер-Арене» стала центром тенниса и гимнастики. А на большой ледовой арене играет хоккейный клуб «Сочи».

Стадион «Фишт» в 2018 году принял матчи чемпионата мира по футболу и стал домашней ареной клуба «Сочи».

Ежегодно на олимпийских объектах проходят около 500 различных спортивных, развлекательных, научных и других мероприятий.

После игр Сочи с обновленной инфраструктурой и выросшим турпотоком взял курс на уход от сезонности. Зимой, которая раньше считалась «мертвым» временем, когда жизнь в приморском городе замирает, в Сочи так же людно и интересно, как и летом. Во многом этому способствует загрузка различными мероприятиями олимпийских объектов. Горнолыжный курорт Красная Поляна забит под завязку. В межсезонье Сочи принимает зрителей на знаковые мероприятия, такие как Формула-1, «Новая волна», «Кинотавр» и многие другие.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 110-58-85 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы