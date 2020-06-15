«Я исстрадался этой темой»: профессор Марс Сафаров издал книгу «Сибай в беде»

Известный ученый, профессор, публицист, доктор химических наук Марс Сафаров издал свою новую книгу с говорящим названием «Сибай в беде». Она посвящена тяжелой экологической проблеме, которая годами не решается в этом городе на юго-востоке Башкирии. Книга представляет собой собственное расследование ученого о всех событиях, которые происходят в Сибае с конца 2018 года.

Напомним, что из-за тления сибайского карьера, крупнейшего в мире, город и его окрестности погружены в смог, а местные жители и представители различных общественных организаций регулярно сообщают о выбросах вредных веществ.

«Я работал над книгой 40 дней — каждый день по 15 часов, материала было очень много, его важно было систематизировать, — рассказывает Марс Гилязович. — Признаться, я не писатель в настоящем, полноценном понимании этого слова. В течение более года сернистый газ над городом отравляет 62 тысячи людей и никому до этого нет дела. Я исстрадался этой темой».

По словам профессора, книга представляет собой 190 страниц описания всей хронологии случившегося тления карьера, последующего смога, его последствиях. Также в ней говорится о том, кто и как реагировал на происходящие в городе события — местное население, региональные и федеральные власти, надзорные ведомства, суды и прокуратура, СМИ, общественные деятели, представители Уральского горно-обогатительного комбината.

«Это такой общеизвестный прием. В книге много интервью — в том числе и с матерью погибшего на шахте 31-летнего рабочего Гаяза Иргалина (о нем и о его смерти на шахте подробно писала Медиакорсеть еще в декабре 2019 года - именно это интервью легло в основу книги Марса Гилязовича)», — поясняет Марс Сафаров.

«Сибай в беде» издан на собственные средства профессора. Книга тиражом 200 экземпляров распространяется бесплатно, приобрести ее можно у самого профессора. При этом ученый заявляет, что если в самом Сибае к книге возникнет интерес, то ее могут издать дополнительным тиражом. На вопрос о том, почему книга распространяется именно таким образом, Марс Сафаров отметил, что это «не бизнес-проект»: «Я все книги таким образом издаю. Так было и с «Уфа под игом диоксинов» и «Спасем шиханы». Считаю, что темы, озвученные в них, касаются абсолютного каждого жителя Башкирии.