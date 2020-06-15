Власти Башкирии сообщили, когда заработает закон о бездомных животных

По информации пресс-службы башкирского парламента, окончательное решение по проекту закона «Об ответственном обращении с животными в Республике Башкортостан» планируют принять за ближайшем пленарном заседания 25 июня, проект вступит в силу спустя 10 дней после подписания Радия Хабирова.

Председатель Курултая Константин Толкачев сообщил, что средства на создание приютом уже предусмотрены, однако законопроект предлагает не только это, а также пересмотр всей сферы обращения с животными, чтобы было гуманное отношение. Планируется также вакцинировать, стерилизовать и отпускать их обратно. Сейчас же животные, как правило, умерщвляются.