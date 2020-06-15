В Уфе пройдет аукцион по продаже автомобилей должников

В ведомстве сообщили, что самым дорогостоящим автомобилем будет Mercedes-Benz Actros 1841 LS, выпущенный в 2012 году за 2 080 000 рублей, на аукционе также будет Mitsubishi Outlander 2014 за 1 130 000 рублей, на третьем месте по стоимости грузопассажирский фургон Fiat Ducato 2013 года за 960 500 рублей.

Дешевле всего можно будет купить на аукционе ВАЗ-21099 2003-го года за 85 000 рублей, Daewoo Nexia 2011 года выпуска за 82 792 рублей и Daewoo Matiz 2007 года за 32 500 рублей.