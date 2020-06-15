В Уфе пройдет аукцион по продаже автомобилей должников
Сегодня, 10:09ОбществоАлия ФатхиеваФото: Медиахолдинг1Mi
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В башкирском управлении ФССП сообщили, что в столице Башкирии распродажа машин должников состоится в Уфе 13 июля.
В ведомстве сообщили, что самым дорогостоящим автомобилем будет Mercedes-Benz Actros 1841 LS, выпущенный в 2012 году за 2 080 000 рублей, на аукционе также будет Mitsubishi Outlander 2014 за 1 130 000 рублей, на третьем месте по стоимости грузопассажирский фургон Fiat Ducato 2013 года за 960 500 рублей.
Дешевле всего можно будет купить на аукционе ВАЗ-21099 2003-го года за 85 000 рублей, Daewoo Nexia 2011 года выпуска за 82 792 рублей и Daewoo Matiz 2007 года за 32 500 рублей.
Заявку на участие в торгах можно подать до 26 июля, аукцион, напомним, состоится 13 июля, полный список распродаваемого имущества можно посмотреть на портале ФССП России.
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