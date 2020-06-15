В России выросли пособия для семей с детьми до полутора лет

Пособие полагается работающим родителям или другим родственникам, осуществляющим уход за ребенком. Выплачиваются средства за счет Фонда социального страхования (ФСС).

Повышение пособия не зависит от количества детей в семье. Его минимальная сумма закреплена федеральным законом, сообщают «Новые известия».

Для получения денег необходимо написать заявление на отпуск по уходу за ребенком, а также о начислении данного пособия. Также нужно приложить копию свидетельства о рождении ребенка. Есть и еще один обязательный документ - справка с места работы второго родителя о том, что он не получает такое пособие и не находится в отпуске по уходу за ребенком.

Для тех кто ранее получал данную выплату, с 1 июня ее размер автоматически пересчитается по новому закону. При этом никаких документов и заявлений писать не нужно.

Пособие по уходу за ребенком может оформить мать, отец ребенка либо другой родственник, например бабушка. Условие для получения выплаты - оформление соответствующего отпуска при условии официального оформления по трудовому договору.

Отмечается, что пособие можно сохранить и в случаях, когда получатель работает на дому либо на условиях неполного рабочего времени. Эксперты отмечают, что при этом важно целевое использование средств, то есть фактический уход за ребенком.

Для застрахованных лиц размер выплаты составляет 40% от среднего заработка за два предыдущих календарных года. Если заработка в этом периоде не было, то он принимается равным МРОТ.