В России провели более 15 млн тестов на коронавирус

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Представители Роспотребнадзора сообщили, что с начала пандемии коронавируса в России провели более 15,1 миллионов тестов на определение заболевания.
Как сообщает газета “Известия”, за последние сутки в лабораториях страны провели 280 тысяч тестов. В Москве количество проведенных ПЦР-тестов превысило три миллиона.
Заммэра столицы Анастасия Ракова сообщила, что ситуация с коронавирусом в столице улучшается. Объемы тестирования населения, по ее словам, продолжат наращивать. Ракова добавила, что сегодня на коронавирус в обязательном порядке тестируют всех граждан с признаками ОРВИ. Также врачи тестируют всех, кто проживал с пациентами с коронавирусом, людей с подозрением на пневмонию, пациентов неинфекционных стационаров и пр.
Обязательное тестирование проводится для полицейских, медиков, работников сферы ЖКХ, социальных сотрудников и так далее.
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