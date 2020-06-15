В России провели более 15 млн тестов на коронавирус

Как сообщает газета “ Известия ”, за последние сутки в лабораториях страны провели 280 тысяч тестов. В Москве количество проведенных ПЦР-тестов превысило три миллиона.

Заммэра столицы Анастасия Ракова сообщила, что ситуация с коронавирусом в столице улучшается. Объемы тестирования населения, по ее словам, продолжат наращивать. Ракова добавила, что сегодня на коронавирус в обязательном порядке тестируют всех граждан с признаками ОРВИ. Также врачи тестируют всех, кто проживал с пациентами с коронавирусом, людей с подозрением на пневмонию, пациентов неинфекционных стационаров и пр.