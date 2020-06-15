В Москву на парад Победу приедут военные из Индии

Как сообщает газета “Известия”, по существующей информации из Нью-Дели в Москву прибудут около 75-80 военных. Они вылетят в российскую столицу 19 июня. Подчеркивается, что на параде будут присутствовать сухопутные войска, ВВС и ВМС.

Ранее на парад 9 мая был приглашен премьер-министр Индии Нарендра Мори. Но прибыть на парад 24 июня он не сможет, поэтому было принято решение отправить индийских военных в Россию.

При этом военнослужащие Индии принимали участие в параде Победы в 2015 году. Тогда в Москву прибыл действующий на тот момент президент республики Пранаб Мукерджи, и военные Гренадерского полка.

В 2020 году парады пройдут в девяти городах-героях. В Москве участие в параде примут 14 тысяч военных, 225 единиц спецтехники, а также около 75 самолетов.

На столичное шествие пригласили военных из 19 государств. К 11 июня участие подтвердили 12 стран, среди которых Абхазия, Казахстан, Киргизия, Молдова, Сербия, Таджикистан, Узбекистан, Хорватия и Южная Осетия.