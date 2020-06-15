В мэрии Уфы сообщили о возвращении ряда электричек с 15 июня

В уфимской администрации сообщили, то маршруты восстанавливаются по следующим направлениям и рейсам. В расписании указано местное время:

№ 6465 Раевка (выезд в 05:33) – Абдулино (прибытие 07:57);

№ 6455/6457 Уфа (отправление в 17:16) – Раевка – Абдулино (прибытие 21:54);

№ 6458/6456 Абдулино (отправление в 07:47) - Раевка– Уфа (прибытие 12:25);

№ 6466/6468 Абдулино (отправление 16:34)-Раевка–Улу-Теляк (прибытие 22:53).

Расписание всех пригородных поездов можно посмотреть на официальном сайте РЖД, а также в приложениях «РЖД Пассажирам» и «Пригород». В уфимской администрации отметили, что действуют все предусмотренные федеральным и региональным законодательством льготы.