В мэрии Уфы сообщили о возвращении ряда электричек с 15 июня
Сегодня, 09:45ОбществоАлия ФатхиеваФото: Администрация Уфы
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В Башкирии с сегодняшнего дня, с 15 июня, возвращаются несколько маршрутов пригородных поездов.
В уфимской администрации сообщили, то маршруты восстанавливаются по следующим направлениям и рейсам. В расписании указано местное время:
- № 6465 Раевка (выезд в 05:33) – Абдулино (прибытие 07:57);
- № 6455/6457 Уфа (отправление в 17:16) – Раевка – Абдулино (прибытие 21:54);
- № 6458/6456 Абдулино (отправление в 07:47) - Раевка– Уфа (прибытие 12:25);
- № 6466/6468 Абдулино (отправление 16:34)-Раевка–Улу-Теляк (прибытие 22:53).
Расписание всех пригородных поездов можно посмотреть на официальном сайте РЖД, а также в приложениях «РЖД Пассажирам» и «Пригород». В уфимской администрации отметили, что действуют все предусмотренные федеральным и региональным законодательством льготы.
Во время поездки в элетричках также нужно, как и в любом общественном транспорте, соблюдать правила безопасности, отметили в мэрии. Пассажиров просят надевать маски и перчатки, сохранять дистанцию, тщательно мыть руки, дезинфицировать телефоны, пластиковые карты и любые предметы, которыми вы пользуетесь.
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