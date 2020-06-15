В Башкирии за две недели безработных стало больше на 10 тысяч человек
Об этом сообщила министр труда, семьи и соцзащиты РБ Ленара Иванова на оперативном совещании правительства региона.
По предварительным данным выборочных обследований рабочей силы, проведенной федеральной службой госстатистики, за февраль–апрель текущего года уровень безработицы по методологии Международной организации труда составил составил 5%, рост составил 13,6%.
— При этом по данным ежедневного мониторинга по состоянию на 14 июня численность безработных граждан, которые обратились в службу занятости и были зарегистрированы, с начала текущего года выросла в 4,2 раза и составляет сегодня 76363 человека, — подчеркнула Ленара Иванова.
Наибольший уровень регистрируемой безработицы отмечается в городах Агидель, Межгорье, Уфа, Кумертау, Стерлитамак, а также в Чишминском, Кушнаренковском, Уфимском, Кармаскалинском, Иглинском районах. Согласно данным, опубликованным во время оперативного совещания в правительстве республики, из числа безработных, зарегистрированных с апреля текущего года, 44% является безработными более года, 35% — уволены с марта текущего года.
— Я хочу подчеркнуть, что это и ни плохо, и ни хорошо, — отметила Ленара Иванова. — Это просто констатация факта. Люди обращаются в службу занятости — это сейчас имеет больше смысла, поскольку уровень пособия довольно высокий, и господдержка стала гораздо более существенной.