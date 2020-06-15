В Башкирии увеличился размер пособий по безработице

С 10 июня продлевается на 3 месяца период выплаты пособия. Также увеличивается размер пособия безработным гражданам, имеющим детей: если раньше это было только для тех, кто уволился после 1 марта, то теперь всем, кто был признан безработным и при этом имеет детей, увеличен размер пособия — на 3 тыс. руб. на каждого ребенка.

— Также меняется размер пособия для граждан, прекративших индивидуальную предпринимательскую деятельность после 1 марта текущего года: им назначено пособие в максимальном размере — в Башкирии это около 14 тысяч рублей. Таких в регионе около 1 тысычи человек.

Кроме того, увеличивается размер минимального пособия по безработице: если в Башкирии пособие раньше составляло 1725 руб., то теперь — 5175 руб.

Напомним, в настоящее время более 70 тыс. человек в республике получает пособие по безработице. Ранее министр подчеркивала, что эти инциативы должны привести к тому, что большее количество людей сможет получить государственную поддержку: