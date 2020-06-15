В Башкирии оставили в силе приговор нигерийцу, судимому за изнасилование проститутки

Сегодня, 15 июня, Верховный суд Башкирии рассмотрел апелляционную жалобу на приговор, вынесенный ранее Октябрьским районным судом Уфы 24-летнему нигерийцу, осужденному за изнасилование уфимской проститутки.

Как сообщил Медиакорсети адвокат Рамиль Гизатуллин, защищающий подсудимого Осиа Альфаеуса Эбитими (или Айо, как его коротко называют друзья), прокурор и потерпевшая просили приговор отменить и признать виновным по всем пунктам обвинения, однако апелляционная инстанция оставила вердикт, вынесенный первой инстанцией, в силе.

Напомним, обвиняемый нигериец был задержан в начале января 2019 года. Основанием для задержания стало заявление, поступившее от 41-летней уфимки, сообщившей, что молодой африканец напал на нее, ограбил и изнасиловал 31 декабря 2018 года.

Пикантность ситуации придал тот факт, что женщина занимается проституцией и даже не скрывает своего рода занятий. Так, на телешоу в ответ на реплику одного из зрителей о том, не считает ли она изнасилованием секс, за который ей не заплатили, Мария возразила: «А почему я должна заниматься этим бесплатно?».

Следствие длилось почти восемь месяцев, и около полугода шел судебный процесс. В итоге судья Октябрьского районного суда Уфы Радмир Гаймалеев принял решение, ставшее полной неожиданностью для многих. Он постановил переквалифицировать все статьи обвинения, которые вменялись Айо, на более легкие: «разбой» — на «самоуправство», а «изнасилование» и «развратные действия» с части второй на часть первую и приговорил подсудимого к отбыванию наказания в виде 2 лет и 4 месяцев в колонии-поселении. Время, проведенное в СИЗО (а это 1 год и 2 месяца), было зачтено ему в счет наказания в двойном размере. Таким образом фактически получилось, что наказание подсудимый уже отбыл. К радости друзей, Айо освободили в зале суда.

Адвокат Рамиль Гизатуллин считает, что в России дело Айо Осиа – скорее всего, единственное, связанное с сексуальным преступлением, по которому обвинение было переквалифицировано на более легкие статьи. Соответственно, и наказание с грозивших ему поначалу 20 лет уменьшилось до 2 лет и 4 месяцев.

- Получилось как в фильме «Берегись автомобиля»: он виноват, но и не виноват, – говорит адвокат.

Как считает сам Рамиль Гизатуллин, своим освобождением его подзащитный обязан, как это ни парадоксально, потерпевшей Марии Лусниковой.

- Если поначалу она скрывала лицо, надевала парик и очки, то потом явно стала наслаждаться своей известностью и стала связываться с журналистами, ездить на ток-шоу уже без парика. Ролик с обвинениями в адрес молодых людей, которые не так давно явились к Марии с поддельными удостоверениями сотрудников полиции и пытались ее уломать на бесплатный секс, проститутка сама отправила журналистам. После этого ее пригласили на передачу «На самом деле», и там после проверки на полиграфе был сделан вывод, что она лжет, - объяснил Рамиль Гизатуллин.

Медиакорсеть ранее публиковала интервью с Айо. Молодой человек рассказал, что как только представится возможность, намерен уехать домой, в Нигерию, где живут младшие брат и сестра.