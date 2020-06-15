В Башкирии объяснили, почему с июня у всех льготников снизилась плата за комуслуги

В редакцию Медиакорсети обратились читатели, обеспокоенные снижением Ежемесячной денежной компенсации (ЕДК) по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан. Как выяснилось, это произошло с июня текущего года, хотя в предыдущие года такого не наблюдалось.

В пресс-службе Министерства семьи и труда РБ разъяснили, что подобные изменения связаны с переходом на новую схему оплаты за тепловую энергию – в течение отопительного периода, по факту.

- Отопительный сезон в республике завершился, соответственно, ЕДК тоже снизилась. Однако не стоит беспокоится, с 1 октября, с началом нового отопительного сезона, она снова вырастет, - прокомментировала пресс-секретарь ведомства Алсу Мунасипова.