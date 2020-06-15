В Башкирии назвали районы с высоким показателем младенческой смертности

На сегодняшнем оперативном совещании в правительстве Башкирии рассказали о младенческой смертности в регионе. По итогам первых трех месяцев текущего года высокие показатели младенческой смертности, которые значительно превышают республиканский уровень (5,3 случая на 1000 родившихся живым), наблюдается в Калтасинском, Илишевском, Янаульском, Абзелиловском районах.