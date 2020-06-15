В Башкирии назвали районы с высоким показателем младенческой смертности
Сегодня, 12:04ОбществоМинзаля АскароваФото: pixabay.com
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В этих районах показатель смерти новорожденных выше, чем в среднем по республике.
На сегодняшнем оперативном совещании в правительстве Башкирии рассказали о младенческой смертности в регионе. По итогам первых трех месяцев текущего года высокие показатели младенческой смертности, которые значительно превышают республиканский уровень (5,3 случая на 1000 родившихся живым), наблюдается в Калтасинском, Илишевском, Янаульском, Абзелиловском районах.
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Фото: Скриншот трансляции
При этом, как отметил министр здравоохранения РБ Максим Забелин, в 34-х муниципальных образованиях данный показатель за январь, февраль, март находился в нулевых значениях.
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