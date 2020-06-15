В Башкирии количество инфицированных за сутки снизилось до 61 человек

В Башкирии наблюдается небольшое снижение инфицированных коронавирусом за сутки. По данным министра здравоохранения Максима Забелина, за прошедшие сутки положительные результаты на коронавирус выявлено у 61 человек. Прирост составляет 0,3 процента, коэффициент распространенности – 0,8 процента.

Основная масса инфицированных, как и прежде, жители республики от 26 до 60 лет – это более чем 82 процента.

- На стационарном лечении находятся 1030 человек, из них в удовлетворительном состоянии 782. Состояние средней степени тяжести – 207, тяжелобольных – 41, - отметил докладчик.

Амбулаторное лечение в настоящий момент проходят 1625 человек, выписаны с выздоровлением за все время всего 1874 человек.