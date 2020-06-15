В Башкирии через неделю откроются фитнес-клубы
Сегодня, 11:37ОбществоМинзаля АскароваФото: pixabay.com
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С таким предложением на правительственном совещании выступил глава Башкирии Радий Хабиров.
Сюжеты: Эпидемия коронавируса
Глава Башкирии Радий Хабиров в ходе традиционного совещания в правительстве республики предложил открыть фитнес-клубы с 22 июня. Он отметил, что к нему “часто обращались” руководители этих учреждений.
- Есть целый ряд рекомендаций, потому как они должны работать. За эту неделю фитнес-клубы пусть начнут предварительную подготовку. Есть целый ряд правил и требований для фитнес-клубов в период коронавируса, - отметил глава региона.
Кроме того, с 29 июня в республике заработают детские реабилитационные центры.
Радий Хабиров также напомнил, что режим самоизоляции, действующий для старшего поколения жителей республики пока не отменен.
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