В Башкирии через неделю откроются фитнес-клубы

Глава Башкирии Радий Хабиров в ходе традиционного совещания в правительстве республики предложил открыть фитнес-клубы с 22 июня. Он отметил, что к нему “часто обращались” руководители этих учреждений.

- Есть целый ряд рекомендаций, потому как они должны работать. За эту неделю фитнес-клубы пусть начнут предварительную подготовку. Есть целый ряд правил и требований для фитнес-клубов в период коронавируса, - отметил глава региона.

Кроме того, с 29 июня в республике заработают детские реабилитационные центры.