Из Башкирии 17 уфимских врачей отправили в КЧР для помощи в борьбе с коронавирусом

По информации ТАСС, для помощи медикам в лечении пациентов с новой коронавирусной инфекцией отправилась бригада из 17 врачей.

По данным оперативного штаба по профилактике и противодействию распространения COVID-19 на территории КЧР, врачей отправили по инициативе министра здравоохранения Михаила Мурашко после обращения главы КЧР Рашида Темрезова. Сообщается, что все 17 врачей имеют большой опыт в леченииовид-больных, полученный в крупном медицинском центре Уфы. Медицинские работники приступили к работе уже сегодня.

Также известно, что глава Башкирии Радий Хабиров отправил в КЧР партию средств индивидуальной защиты, а также дезинфекционные препараты.

На оперативном совещании в правительстве региона, которое прошло 15 июня, Хабиров также попросил взять ректора БГМУ Валентина Павлова, работу врачей в КЧР под личный контроль.

– Чтобы от души поработали, настоящую помощь оказали, и все-таки, эти врачи представляют систему здравоохранения Башкортостана, чтоб мы ими гордились, – подчеркнул глава.