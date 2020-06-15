Стало известно от минздрава Башкирии в каких районах лечат больных коронавирусом

По информации ведомства, по состоянию на 14:00 15 июня всего в стационарах региона лечатся 1030 человек. Данные о тяжелобольных несколько расходятся с информацией от министра здравоохранения Максима Забелина, который отчитывался о 41 пациентах в тяжелом состоянии.

В минздраве же сообщили, что в тяжелом состоянии сейчас лечатся 32 человека, 12 пациентов из них поместили на ИВЛ 12 человек.

Итак, по информации ведомства, в Уфе носители новой коронавирусной инфекции находятся в больнице № 18, в клинике БГМУ, в больнице №8, №5, в Республиканской инфекционной больнице, в больнице Демского района Уфы, в больницах №21, №10 и 13, а также в ЧУЗ «КБ» РЖД, РКБ имени Куватова, больнице скорой медицинской помощи.

В Стерлитамаке больные лечатся от коронавируса в больнице №2, №4, №1, в инфекционной больнице. Сообщается также о заболевших в больницах Салавата, Стерлитамака, Нефтекамска, Кумертау, Туймазов и Октябрьского, Чишмов, Раевской больницы, Давлеканово, Ишимбая, Белебея, Баймака, Верхнеярнекеевской больнице, Дюртюлинской больнице, в Мелеузе, Янауле, Месягутово, Белорецка, Верхних Татышлов Исягнолово, Учалов, Исянгулово, Аъяра, Белорецка, Мишкино, РКОД, РКВД №1.

Больные также лежат в Краснокамске, Благовещенске, Буздяке, Чекмагуше,Иглино, Бульшеустькинской и Бижбулякской больницах, в Бакалинском районе, Аскарово, Красноусольске.