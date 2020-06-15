Стало известно о самых зараженных коронавирусом районах Башкирии

Данные о заболевших в ведомстве предоставили по состоянию на 15 июня. Отмечается, что новая коронавирусная инфекция поразила 60 муниципалитетов, в сводке также отражены те, кто из соседних регионов или без определенного места жительства.

На первом месте находится Уфы, где коронавирус выявили у 1552 человек, и за сутки число инфицированных увеличилось на 18 человек. На втором месте Нефтекамск, где заболевшими признаны 398 человек и где ранее произошла вспышка в психоневрологическом диспансере.

На третьем месте находится Стерлитамак с 203 пациентами, за сутки прирост составил 10 человек. На четвертом месте Белебей с 196 заболевшими и суточным приростов в два человека. Напомним, здесь умерла от коронавируса медсестра Елена Никонорова, которая стала последней 18-й жертвой COVID-19 и попала в статистику через три недели. Пятерку замыкает Салават, где зарегистрировано 166 заболевших и за сутки в сводку попали еще девять человек.