«Срочно закрыть окна»: уфимцы возмутились запахом сероводорода в городе

Накануне, 14 июня, жители Уфы снова почувствовали сильный запах сероводорода. Первые жалобы поступили от жителей района Зеленая роща и центра города.

— Сильный запах сероводорода в центре. Окна закрыть срочно, уже вызвал МЧС. Четыре года назад так уже было. Говорят, что такой же запах и в Зеленой роще, — возмутился уфимец.

В управлении гражданской защиты города Уфы подтвердили наличие множества жалоб от жителей города. Однако причину появления неприятного запаха сможет определить только Роспотребнадзор.

— Всего за вчерашний день поступило 17 обращений граждан, касающихся неприятного запаха в Кировском, Ленинском, Октябрьском, Орджоникидзевском, Советском районах. Обращения жителей переданы в министерство природопользования и экологии, Роспотребнадзор, — сообщили Медиакорсети в управлении.

Наличие сероводорода в воздухе может стать причиной хронического воспаления глаз, проблем с желудком и легкими, заболевания кожи, плохого сна и самочувствия.