Путин первый раз с начала пандемии COVID-19 дал интервью

Несколько вопросов касались ситуации в США. Отвечая на них, Путин подчеркнул, что всегда старается очень аккуратно комментировать происходящее в других странах. При этом он отметил, что истинными причинами беспорядков являются “внутренние кризисы” в стране, начавшиеся после избрания действующего президента Дональда Трампа. Проигравшие в предвыборной гонке демократы всячески стараются подвергнуть сомнению его легитимность, добавил Путин.