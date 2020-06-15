Путин первый раз с начала пандемии COVID-19 дал интервью

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Российский президент Владимир Путин впервые с начала пандемии коронавируса дал интервью. Ранее он находился в своей резиденции в Ново-Огарёво на самоизоляции. Он покидал место жительства всего дважды, общаясь с подчиненными в формате видеоконференций.
Между главой государства и корреспондентом во время интервью соблюдалась социальная дистанция, сообщает infox.ru.
Несколько вопросов касались ситуации в США. Отвечая на них, Путин подчеркнул, что всегда старается очень аккуратно комментировать происходящее в других странах. При этом он отметил, что истинными причинами беспорядков являются “внутренние кризисы” в стране, начавшиеся после избрания действующего президента Дональда Трампа. Проигравшие в предвыборной гонке демократы всячески стараются подвергнуть сомнению его легитимность, добавил Путин.
Он также выразил удивление нежеланию губернаторов американских штатов подчиняться указаниям Трампа.
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