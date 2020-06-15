Продажи средств дезинфекции выросли на 1100% во время пандемии

Об этом сообщают сотрудники компании «Такском», пишет RT.

Спрос на средства для обработки поверхности предметов вырос на 1100%, при этом специалисты отметили, что цена на них поднялась только на два процента.

Стоимость антисептиков повысилась на 19%, тогда как спрос на них вырос более чем на 260%.

Продажи масок поднялись на 150%, а перчаток более чем на 60%, при этом их стоимость выросла на восемь и 16 процентов соответственно. Пик спроса на эту продукцию пришелся на май.