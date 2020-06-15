Фото: pixabay.com
Продажи средств дезинфекции выросли на 1100% во время пандемии
Сегодня, 16:45Общество
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С момента начала карантина в России зафиксирован одиннадцатикратный рост продаж дезинфицирующих средств и защитных медизделий.
Об этом сообщают сотрудники компании «Такском», пишет RT.
Спрос на средства для обработки поверхности предметов вырос на 1100%, при этом специалисты отметили, что цена на них поднялась только на два процента.
Стоимость антисептиков повысилась на 19%, тогда как спрос на них вырос более чем на 260%.
Продажи масок поднялись на 150%, а перчаток более чем на 60%, при этом их стоимость выросла на восемь и 16 процентов соответственно. Пик спроса на эту продукцию пришелся на май.
Данные основываются на анализе 18 млрд кассовых чеков.
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