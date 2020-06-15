От коронавируса выздоровели ещё 23 жителя Пермского края

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За последние 24 часа число выздоровевших от COVID-19 в Пермском крае возросло на 23.
Все вылечившиеся от заболевания пациенты были выписаны из медучреждения, сообщает 15 июня properm.ru.
С учетом новых данных, общее количество выздоровевших в регионе возросло до 1 543 человек.
Всего в Пермском крае с начала пандемии было подтверждено 2 687 случаев коронавируса. Также медики продолжают наблюдение за 2 803 жителями региона, которые могли заразиться COVID-19.
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