На ремонт трассы в Башкирии потратят 437 млн рублей
Сегодня, 16:54ОбществоАлия ФатхиеваФото: ФКУ Упрдор "Приуралье"
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Планируется расширить трассу М-5 до четырех полос в Чишминском районе республики.
Со ссылкой на портале закупок РБК-Уфа сообщает, что на капитальный ремонт отрезка в 2,3 километра предусмотрено до 437, 8 млн рублей. Средства предусмотрены из федерального бюджета.
Аукцион назначен на 19 июня, в тот же день завершится прием заявок от потенциальных участников. Аукцион объявлен управлением дорог «Приуралье». Работы планируют завершить к 15-му декабря 2021 года.
Планируется, что после реконструкции ширина дороги увеличится на 15-22,5 метров, скорость движения составит 120 км/ч, дорога станет скоростной.
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