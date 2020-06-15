На ремонт трассы в Башкирии потратят 437 млн рублей

Со ссылкой на портале закупок РБК-Уфа сообщает, что на капитальный ремонт отрезка в 2,3 километра предусмотрено до 437, 8 млн рублей. Средства предусмотрены из федерального бюджета.

Аукцион назначен на 19 июня, в тот же день завершится прием заявок от потенциальных участников. Аукцион объявлен управлением дорог «Приуралье». Работы планируют завершить к 15-му декабря 2021 года.