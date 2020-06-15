«Хрупкое равновесие»: в Башкирии снижается число внебольничных пневмоний

— Отмечается хрупкое равновесие: за последнее время отмечается снижение числа ОРЗ и внебольничных пневмоний, которые давали существенный прирост последние полтора месяца и занимали существенную часть коечного фонда.

В частности, за последние сутки в регионе прирост внебольничных пневмоний составил всего 60 человек, из них госпитализировано — 52. Выписано по выздоровлению — 70.

— Заполняемость коечного фонда суммарно вместе с коронавирусной инфекцией, внебольничными пневмониями и тяжелыми формами ОРВИ составляет 44 процента. С 15 июня лечебный отдел начнет дорожную карту по возвращению части перепрофилированных коек в обычное русло, в том числе и наши крупные стационары — как РКБ им. Куватова.