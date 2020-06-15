Глава Башкирии на оперативке объявил о новом кадровом назначении
На оперативном совещании Радий Хабиров объявил об отставке главы Чишминского района Флюра Уразметова.
По словам главы региона, полномочия Флюра Уразметова прекращены по его собственному желанию. Хабиров отметил, что экс-руководитель муниципалитета проработал в районе почти 16 лет и «многое сделал».
– Мы возложили обязанности главы Чишминского района на Мансурова Ришата Анисовича, – дополнил Хабиров.
Напомним, об отставке Уразметова стало известно еще 11 июня, когда глава лично объявил на встрече с активом Чишминского района, пролоббировав своего кандидата. На место главы Хабиров порекомендовал начальника 22-го пожарно-спасательного отряда Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по РБ Ришата Мансурова и охарактеризовал его как грамотного руководителя.
Напоследок Флюру Уразметову, который руководил районом с 2004 года, главой региона была объявлена благодарность за многолетний труд, в частности, Хабиров похвалил, что экономика района находится «в хорошем динамичном состоянии».