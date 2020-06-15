Глава Башкирии на оперативке объявил о новом кадровом назначении

По словам главы региона, полномочия Флюра Уразметова прекращены по его собственному желанию. Хабиров отметил, что экс-руководитель муниципалитета проработал в районе почти 16 лет и «многое сделал».

– Мы возложили обязанности главы Чишминского района на Мансурова Ришата Анисовича, – дополнил Хабиров.

Напомним, об отставке Уразметова стало известно еще 11 июня, когда глава лично объявил на встрече с активом Чишминского района, пролоббировав своего кандидата. На место главы Хабиров порекомендовал начальника 22-го пожарно-спасательного отряда Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по РБ Ришата Мансурова и охарактеризовал его как грамотного руководителя.