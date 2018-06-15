В Японии снять жилье в буддийских храмах можно через интернет

Через четыре недели снять комнату в гостевом домике при храме можно будет через сервисы бронирования Booking.com и Airbnb. Об этом 15 июня пишет газета «Известия».

В Японии проживание в отелях при храмах пользуется большим спросом. Однако снять номер через интернет до недавнего времени было довольно сложно. Во многих буддийских святилищах отсутствует не только интернет, но и телефон.