В Санкт-Петербурге ушел из жизни археолог Василий Любин

Сердце ученого остановилось в момент сна. Все произошло в Клинической больнице РАН, где мужчина проходил курс лечения. Об этом 15 июня пишет газета «Известия».

Любин прославился своими раскопками на Кавказе. На протяжении многих лет он исследовал исторические памятники данного региона. Археолог вел раскопки в Южной Осетии, Армении и Абхазии.

В 1955 году Любин находился в Южной Осетии, где обнаружил пещеры Кударо. Из этих подземелий ученые подняли свыше 7 000 предметов. Многие из них пополнили собой собрание Государственного Эрмитажа.

Василий Любин выезжал на раскопки в Туркмению и Кот д’Ивуар. На Урале археолог обследовал Каповую пещеру.