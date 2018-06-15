Суд Москвы отложил рассмотрение дела по иску НПФ «Будущее» к банку «Траст»

Слушания возобновятся шестого июля в 11:00 по московскому времени. Об этом пишет портал rns.online.

Судья обосновала свое решение о переносе заседания недостатком сведений. Юрист НПФ «Будущее» заявил о необходимости получить список хозяев обыкновенных акций «ФК Открытия» на период с 24 по 31 августа прошлого года. Ходатайство было удовлетворено. Документы с именами акционеров должна предоставить «Независимая регистраторская компания».

Напомним, НПФ «Будущее» обратился в суд с требованием взыскать с банка «Траст» 12,55 миллиарда рублей осенью минувшего года. Руководство фонда утверждает, что в период с 17 по 30 августа 2017 года «Траст» и группа его аффилированных лиц приобрели свыше 75% акций «ФК Открытие». Данные действия являются основанием для обязательного выставления оферты другим владельцам ценных бумаг.