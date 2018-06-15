СМИ: российский «Терминатор-3» может противостоять дронам
В американском журнале The National Interest появилась статья про разработанную в России боевую машину поддержки пехоты «Терминатор-3».
Автор утверждает, что российская новинка способна стать угрозой для американских беспилотников. Об этом пишет портал rns.online.
Издание Sputnik News приводит слова специалиста государственной корпорации «Ростех» Сергея Абрамова. Мужчина подтвердил, что «Терминатор-3» может уничтожать различные цели - воздушные, наземные, живую силу и даже объекты материального обеспечения потенциального врага.
Однако в статье отмечается, что способность боевой машины уничтожать дроны не подтверждена. На «Терминаторе-3» установлено много различного вооружения. Речь идет о гранатометах, пулеметах и противотанковых ракетах. Места для размещения радиолокационной станции на машине может и не хватить. Без этого оборудования «Терминатор-3» способен противостоять лишь маленьким дронам.