СМИ: российский «Терминатор-3» может противостоять дронам

Однако в статье отмечается, что способность боевой машины уничтожать дроны не подтверждена. На «Терминаторе-3» установлено много различного вооружения. Речь идет о гранатометах, пулеметах и противотанковых ракетах. Места для размещения радиолокационной станции на машине может и не хватить. Без этого оборудования «Терминатор-3» способен противостоять лишь маленьким дронам.